歌手の和田アキ子（76）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。一緒にいると「偉くなれる気がしてうれしい」人物を明かす場面があった。前週の4月25日放送はジャーナリストの池上彰氏がゲスト。意外にも同じ年の2人だが、和田は以前から池上氏の大ファンで、池上氏の出演を「うれしいです。ありがたい」と喜んだ。リスナーからも池上氏と