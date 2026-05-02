◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第3日（2026年5月2日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）2位で出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が、67の通算12アンダーと伸ばし2年連続優勝に王手をかけた。「大好きなコースなので印象も良いですし、ショットも安定しているので、自信を持ってプレーできているなって感じです」好調の要因は昨年より「15ヤード（飛距離が）伸びた」というドライバーシ