俳優のソ・イェジが主演する韓国ドラマ『イブの罠』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2022年）が、あす3日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 後6：00〜、後8：00〜／毎週日曜 後4：00〜、後6：00〜、後8：00〜）【場面ショット】人生を懸けた13年がかりの激しくも美しい復讐劇が幕を開ける同作は、巨大財閥によって家族を死に追いやられた恨みを晴らすために計画された、人生を懸けた13年が