3歳ダートG3「ユニコーンS」は2番人気のシルバーレシオ（牡＝野中、父ルヴァンスレーヴ）が直線で先頭に立った1番人気のメルカントゥールをゴール前、外から差し切って1着。重賞初制覇となった。鞍上の岩田望来（25）は毎日杯（アルトラムス）以来となる今年2回目の重賞勝ち（通算20回目）。管理する野中賢二師（60）は毎日杯以来、今年2回目の重賞V（通算13回目）。2着にメルカントゥール、3着は5番人気のケイアイアギトが