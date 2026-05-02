女優の木村文乃（38）が1日、自身のYouTubeチャンネル「木村文乃official」を更新。青森県にある母の実家を訪れる様子を公開した。木村は「【青森】母の実家がいつの間にか旅館になってた日【鶴田町】」と題し動画をアップ。動画内で、青森県鶴田町にある母の実家が民泊を始めたと明かし、友人らと訪れる様子を公開した。夕食ではBBQでサムギョプサルを準備。「木村家の家業っていうのかな、お豚さんを育ててるんですよ。今