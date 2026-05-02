俳優の戸田恵梨香（37）が2日までに更新されたお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が出演するYouTubeチャンネル「くるまの助手席」に登場。夫・松坂桃李（37）との子育てについて語った。【動画】「どうしてもやりたい作品に出会った時は…」松坂桃李との子育て語る戸田恵梨香TBS系日曜劇場『リブート』やNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』などに出演する戸田。動画では「子どももいるので、どうや