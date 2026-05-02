「仮面ライダーW」のヒロイン役などで知られる、俳優でプロ雀士の山本ひかるさんが、5月1日、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを報告しました。 【写真を見る】【 仮面ライダーW・ヒロイン 】山本ひかるさん第1子出産を報告「元気な女の子を出産しました毎日楽しくてほんとうに幸せです」山本さんは赤ちゃんを愛おしそうに抱く画像を添えて「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しました」と投稿。「