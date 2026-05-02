◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）２４年に東京の１６００メートルから施行条件を変えて移設された３歳限定のＧ３は１２頭立てで争われ、１番人気で川田将雅騎手が初騎乗だったメルカントゥール（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は２着に敗れた。半兄は１８、１９年のカペラＳを連覇したコパノキッキングで、４馬身差をつけた１勝クラスに続く２連勝、重賞初