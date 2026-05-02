◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、２回２／３を７安打６失点で降板した。初回、１死からカストロに右前へ運ばれると、２死後に郡司を四球で歩かせて一、二塁のピンチを招く。続くレイエスに左中間への２点二塁打を浴び、先制点を与えた。なおも２死二塁からは、清宮幸に右越え２ランを被弾した。２回は１死から田宮に左翼線二塁打を許すと、２