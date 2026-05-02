◆ファーム・リーグ巨人―広島（２日・ジャイアンツタウン）巨人の丸佳浩外野手（３７）が３打席連続安打を放った。「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭で中前打、２回２死一塁で左前打を放つと、２点リードの４回２死二塁では中前へはじき返す適時打。３安打猛打賞の活躍で、この時点で打率を４割２分３厘まで上げた。１９年目のベテランが、１軍再昇格へ好調をキープしている。