ずっと行ってみたいと思っていた岩手県水沢のカフェ「planter」にわくわく入店したら、本日のスイーツのところに「パンナコッタ」という文字を見つけた。うわあ、パンナコッタだ。ぱんなこったぱんなこった。声に出しながら、もう絶対に注文するに決まっている。だってわたしはパンナコッタが大好きだから。見るとケースの中でふるふると冷えていて雪のように白い。あらまあ。しかも真っ赤でフレッシュないちごのソースがかかっ