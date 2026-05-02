SUPER BEAVER SUPER BEAVERが、6月24日にリリースするニューアルバム『人生』のジャケットデザインを公開した。【写真】公開されたSUPER BEAVER「人生」ジャケ写本作のビジュアルは、「人生」というテーマを、特別なものとしてではなく、日常の延長線上にあるものとして捉えた世界観で制作。誰のそばにもある“生活の積み重ね”を感じさせる、シンプルで余白のあるデザインに仕上がっている。ファンクラブ盤（完全