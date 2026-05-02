◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ-西武(2日、ZOZOマリン)西武・カナリオ選手が来日初アーチを放ちました。4回の第3打席、ロッテ先発・田中晴也投手の高めのストレートを逆方向の右中間スタンドまで運ぶ2ラン。打球速度175キロ、打球飛距離132メートルの大きな一発となりました。来日27試合目&99打席目でのNPB初アーチ。試合前までは26試合で打率.213、10打点でした。カナリオ選手は球団を通じ「打ったのは真っすぐです。第1号を打