茨城県の海岸で、潮干狩り中に行方不明となった人が相次ぎ、海上保安庁などが捜索を続けています。海上保安庁によりますと、2日午前9時半ごろ、茨城県東海村の豊岡海岸で、福島県いわき市から潮干狩りに来ていた20代から30代の男性3人が海に流されました。1人は自力で陸に上がりましたが、男性2人が行方不明となっていて、巡視船やヘリなどで捜索を行っています。また、大洗町の大洗サンビーチでは1日朝、朝潮干狩りに出かけた51歳