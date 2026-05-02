双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、初めての子育て本を刊行した感慨を伝えています。 【写真を見る】【 中川翔子 】初の子育て本に感慨「本というかたちになって双子にプレゼントできる嬉しい」「ずっと忘れたくない瞬間だらけ」をリアルタイムで手描き翔子さんは、本の発売を迎えて「双子にプレゼントしたくて描き始めた絵日記漫画」と大きな目的をあらためて位置づけ