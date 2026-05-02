記者会見する福間香奈女流五冠＝2日午前、大阪市日本将棋連盟に、妊娠出産時に事実上不戦敗となる規定の見直しを求める要望書を提出していた福間香奈女流五冠（34）が2日、連盟が設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の最終報告を受け、大阪市内で記者会見し、「また自分と同じ経験をする女流棋士が出てこないか、不安は拭えない」と話した。福間女流五冠や代理人弁護士は、妊娠出産で対局できない場合は来期の挑戦者決