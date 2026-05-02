東日本大震災の犠牲者を追悼し、震災の記憶と教訓を伝承する「福島県復興祈念公園」（双葉、浪江町）が２日、開園した。国と県が連携して整備する復興祈念公園としては宮城、岩手両県に続いて３か所目。敷地面積は約４６・４ヘクタール。震災の津波で浸水した海沿いの平地に２０１９年７月から整備してきた。園内の中心部に献花台を備えた国営追悼・祈念施設が設けられたほか、津波で被災した家屋や道路などが震災当時のまま保