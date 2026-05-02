◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月2日甲子園）今季巨人戦初先発の大竹耕太郎投手（30）が芸術的なスローボール投法を披露した。5回2死からは浦田に対して、超遅の68キロスローボールで左飛に打ち取った。4回も先頭の平山に対して、初球を85キロのスローボールでしっかりストライクを取ると、2球目も連続スローボール。98キロで右飛に打ち取った。今季初めての伏見とのバッテリーで巨人打線を初回から攻略。5回を56球