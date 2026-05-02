「広島−中日」（２日、マツダスタジアム）球審を務めた岩下健吾審判員が、黒いアームガードを装着して試合をさばいた。両腕に装着されたガードにはクッションのようなものが装着されており、手の甲までしっかりと保護されている。４月１５日のロッテ−日本ハム戦では深谷審判員が球審を務めた際、折れたバットが右手に直撃するアクシデントで途中交代した。さらに同審判員は、球審を務めた３日の西武−楽天戦でも四回にフ