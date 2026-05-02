5月2日（現地時間1日）、「NBAプレーオフ2026」の1回戦が開催され、イースタン・カンファレンスのトロント・ラプターズはクリーブランド・キャバリアーズとの第6戦に臨んだ。試合はオーバータイムまでもつれ込む死闘となったが、残り1.2秒にRJ・バレットが逆転の3ポイントシュートを沈め、ラプターズが勝利を手にした。この劇的な結末に、インディアナ・ペイサーズ