[5.2 J1百年構想リーグ WEST第14節](パナスタ)※15:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 18 荒木琉偉DF 4 中谷進之介DF 5 三浦弦太DF 15 岸本武流DF 21 初瀬亮MF 7 宇佐美貴史MF 8 食野亮太郎MF 13 安部柊斗MF 17 山下諒也MF 27 美藤倫FW 42 南野遥海控えGK 1 東口順昭DF 19 池谷銀姿郎DF 47 中野伸哉MF 10 倉田秋MF 16 鈴木徳真MF 36 山本天翔MF 41 中村仁郎MF 44 奥抜侃志FW 23 デニス・ヒュメット監督イ