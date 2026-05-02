俳優の長田成哉（36）が自身のSNSを更新。結婚したことを発表した。インスタグラムでは「いつも応援してくださっている皆さま、日頃よりお世話になっている関係者の皆さまへ」とし、文書を公開。「ご報告です。このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました」と結婚したことを発表。「守るものが増えた今、俳優としても、人としても、より骨太に、より誠実に、作品へ向き合っていけ