歌手の和田アキ子（76）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。思わず号泣してしまった出来事を明かした。「昨日は本当いろんな日で」と切り出した和田。「早く帰って、今日のことがあるし。本当に朝から病院行って結構大変だったんです。いろんな病院行ってんの。目の手術も、もうやりようがないみたいなことを言われて、右目ね。左目で見