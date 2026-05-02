フィギュアスケート男子で10年バンクーバー五輪銀メダルの高橋大輔さんがプロデュースしたのアイスショー「TheMELT―CrossofRoots―」の初日公演が2日、横浜市のKOSE新横浜スケートセンターで開催された。異なるルーツを持つ表現者たちの個性が一つの波動となり、新しい熱を生むことがコンセプト。座長である高橋さんを始め、荒川静香さん、村元哉中さん、織田信成さんら多くのスケーターやNEWS・増田貴久らアーティス