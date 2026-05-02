始球式を務めるフィギュアスケート女子の坂本花織＝甲子園フィギュアスケート女子のミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダリストで、3月の世界選手権で優勝して現役を引退した坂本花織が、2日の阪神−巨人戦で始球式を務めた。神戸市出身の人気者は大歓声を受けてマウンドへ上がり、力強く投球。「世界選手権やオリンピックと同じくらい緊張した」と、トレードマークの笑顔で話した。「いろんな人にありがとうと伝えたい」との思い