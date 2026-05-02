元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が2日放送のカンテレ「モモコのOH!ソレ！み〜よ！」（土曜後1・00）に、夫・佐々木健介（59）と出演。結婚30周年を迎え、夫婦円満の秘けつを語った。北斗は「妻にはいいものを食べさせる」のが大事と主張。「（家での食事に）“また同じもの？”って言う男の人に言いたい。外でおいしいものを食べたことがない人は、味とか見た目が分からないから作れない。自分がおいしいものを食べた