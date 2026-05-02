◇パ・リーグソフトバンクー楽天（2026年5月2日みずほペイペイD）ソフトバンクの栗原陵矢内野手が、2日の楽天戦で7号グランドスラムを右翼席に運んだ。3回2死満塁でウレーニャのチェンジアップを完璧に捉えた。「大津に何とか先制点をという思いだけでした。いい反応でチェンジアップを完璧に捉えることができました。満塁のチャンスを生かすバッティングができて良かったです」4月28日のオリックス戦から前夜の楽天