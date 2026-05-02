女優山口智子（51）が2日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。旅先での夫・唐沢寿明について語った。山口はここ数年、毎年1カ月半ほど休んでスペインに滞在。フラメンコ修業を兼ねた旅行という。今年は現地で90日間過ごしたが「去年は夫と一緒に40日間ぐらい、スペイン、ポルトガルをどっぷり。とことん」と唐沢との旅を振り返った。唐沢の性格を「旅は大嫌い」と明か