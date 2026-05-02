「ミキティーー!」と叫ぶギャグでおなじみのお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月1日、Instagramを更新。妻である藤本美貴が“髪の毛ボサボサ”での「部屋着」ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。庄司は《#俺のオンナメイクしてるけど部屋着》とつづり、藤本のナチュラルメイクでの部屋着ショットを添えた。しかし髪の毛はボサボサで、顎にはニキビのような吹き出物も確認でき、額が光っているなど、テレビ