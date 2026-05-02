◆パ・リーグロッテ―西武（２日・ＺＯＺＯマリン）西武のカナリオが４回、来日１号となる２ランを右中間中段にたたき込んだ。２−１と１点リードで迎えた２死一塁。ロッテの先発右腕・田中の２ボール１ストライクからの４球目、外角高めのストレートをフルスイング。強烈な打球はロッテファンの集う右中間スタンド中段に飛び込んだ。「第１号を打つまでに時間はかかりましたが、本当にうれしいです。あまく入ってきたとこ