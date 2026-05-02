◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月２日、京都競馬場史上６頭目の連覇を狙うヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）はゴールデンウィークの交通事情を考慮し、金曜の午後８時に美浦トレセンを出発。土曜朝の４時２２分に決戦の地に到着した。昨年も同じパターンで輸送しており、岡本助手は「（輸送は）去年より３０分ぐらい早かったです。雰囲気はいい。い