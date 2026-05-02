◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）阪神の先発・大竹耕太郎投手が変幻自在の投球で巨人打線を封じ込めている。立ち上がりから緩急を駆使した投球で相手に的を絞らせない。５回２死から浦田に投じた超スローボールは６８キロ。力ない左飛に打ち取り、またスコアボードに「０」を刻んだ。