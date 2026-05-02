５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「かなみん」こと辻野かなみがディズニーショットを披露し、ファンを喜ばせた。２日までにインスタグラムで「上海ディズニーリーナベル」とつづると、ディズニーショット複数枚をアップ。お腹がチラリと見えるトップスにデニムを合わせ、上からフード付きのブランケットを被っているコーデになっている。この投稿にファンからは「もう、なんてかわいいのーー」「リー