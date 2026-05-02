◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週第1日1回戦東大1―3慶大（2026年5月2日神宮）6チームの中で唯一犠打のないのが東大。バントのサインを出しても空振りかファウルになって結局打たせて凡退というパターン。この日も2回、先頭の明石健（4年＝渋谷教育幕張）が四球で出塁。続く大沼亜斗夢（2年＝日比谷）がバントをファウルしカウント3―2から走者がスタートを切って三振併殺。連打はそんなに期待は出来ないから、確実に