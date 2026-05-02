◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年5月2日エスコンF）日本ハム打線がオリックスの防御率0点台右腕を序盤でKOした。この試合まで4戦4勝で防御率0・62を誇ったエスピノーザ。日本ハムも前回4月24日の対戦では7回1得点に抑えられていた。この日は違った。初回に2死一、二塁でレイエスが適時二塁打。さらに清宮幸の右越え6号2ランでいきなり4得点した。2回もカストロの中前適時打で追加点。3回は1死二、三塁から