元東海テレビでフリーアナウンサーの森夏美（32）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「ホリプロ」に所属することを報告した。「ご報告」と題し、「この度、素敵なご縁に恵まれまして、ホリプロに所属する運びとなりました」と発表。「これまでは地元の東海地方で、アナウンサーとして多くを学ばせていただきました。そこで過ごした日々や、視聴者の皆様からいただいた温かな言葉は、私にとって何にも代えがたい