新茶シーズンの訪れをPRする「八十八夜茶摘みの集い」＝2日午前、京都府宇治市立春から88日目に当たる2日、茶産地として有名な京都府宇治市で、新茶シーズンの訪れをPRする「八十八夜茶摘みの集い」が開かれた。穏やかな陽気の下、親子連れらがみずみずしい新芽を1枚ずつ摘み取った。毎日お茶を飲んでいるという同市の小学3年沢田彩楓さん（8）は両親と一緒に参加し「固い葉と柔らかい葉を見分けながら摘むのが楽しかった」と