［運命の日井上尚弥ＶＳ中谷潤人］＜上＞ボクシングの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチが５月２日、東京ドームで行われる。統一王者の井上尚弥（３３）（大橋）と、元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（２８）（Ｍ・Ｔ）が対戦するビッグマッチ。ついに相まみえる無敗の両者のうち、「最強」の称号を手にするのはどちらか。決戦の舞台裏を探り、試合の行方を展望する。３２戦無敗同士東京Ｄで激突昨年