医師でタレントの友利新（48）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。運転免許証の比較写真を公開し、注目を集めている。「運転免許証の更新に行ってきました」と報告。「5年前の私と並べてみました」と新しい運転免許証の写真と5年前の運転免許証の写真を並べて掲載した。5年の年月を感じさせない写真になっており、「なかなか頑張って時を止められているのでは」と自画自賛していた。フォロワーからは「どっちがビ