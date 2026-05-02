お笑いコンビ「ロザン」宇治原史規（50）が2日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。沖縄県名護市辺野古沖で3月、船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故について言及した。事故は3月16日に発生。船2隻には研修旅行で平和学習中の同校の生徒ら21人が乗船し、同校2年の武石知華さん（17）と金井創船長（71）が死亡。生徒12人を含む14人