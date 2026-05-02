宮城県出身の俳優黒羽麻璃央（32）が2日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト生出演。昨年末にお笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が音頭を取った宮城県人会に呼ばれなかったことを悔しがった。黒羽と伊達は過去に番組共演経験はあったが、その際に連絡先は交換していなかったといい、そのために宮城県人会に黒羽は呼ばれなかったという。黒羽