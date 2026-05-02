メチャ高度なのに“働いてなさそう”な工法とは首都高速道路は2026年4月27日、首都高の入口の路面などに採用されている「ニート舗装」という特殊な舗装の施工行程を紹介する動画を、公式Xで公開しました。【動画を見る】首都高の「スゴ技」舗装の工事風景ニート舗装の「ニート（NEET）」とは「Non−Exudation Epoxy Tar」の略称で、樹脂系の接着剤を均一に散布し、その上から滑り止め用などの骨材を路面に定着させる工法です。