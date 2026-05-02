ZENB JAPANはオンラインコミュニティ「ZENB GARDEN」をオープンした。ZENB商品を取り入れた食事の投稿や交流、レシピ閲覧に加え、会員限定のイベントやポイントプログラムなど、日々の食生活が楽しく続く仕組みを提供する。ユーザーとともに、新しい食の楽しみ方を育てていく共創型コミュニティとして展開する。ZENBはこれまで、植物を可能な限りまるごと使った商品を通じて「おいしさ」と「健康」を両立する新しい食生活を提