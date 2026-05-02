朝日放送のアナウンサーとして、テレビやラジオの人気番組の司会を務め、今はフリーアナウンサーとして活躍している宮根誠司さん。RSKのラジオ番組『春川正明の朝から真剣勝負』（毎週火曜日 あさ6時30分～7時放送）に出演し、宮根さんが考える「アナウンサーの原点＝ラジオ」について語りました。（2026年4月14日放送）。 【写真を見る】【宮根誠司さん】数多くの人気番組の司会を務めてきた宮根