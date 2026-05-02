サッカー百年構想リーグJ1のファジアーノ岡山はホームでサンフレッチェ広島と対戦しました。得点のないまま迎えた後半38分、レオ ガウショがヘディングでゴールを決め1対0で勝利。中国ダービーを制したファジアーノ、今シーズン初の3連勝です。