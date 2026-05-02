LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「サマ割 超得セール」を5月1日正午から9日正午まで開催する。注目の特別プランがお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、メルキュール長野松代リゾート＆スパが7,220円から、都ホテル京都八条が8,400円から、京王プラザホテル札幌が8,800円から、グランドメルキュール