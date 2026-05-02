ドラマ化もされたイタリア料理漫画の金字塔『バンビ〜ノ！』など多くの著書を持つ漫画家せきやてつじ氏。現在、青年寿司職人の青春を描いた料理漫画『寿エンパイア』を連載しているが、そのスピンオフとなる『寿司職人『児島 渡』〜寿エンパイア番外編〜』の単行本が2026年4月に発売された。「マッズ！」が口癖の毒舌だけど心優しい主人公、児島 渡の誕生秘話とともにその魅力や社会への想いについて前編・後編の２回に分けてお