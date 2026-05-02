チャンピオンシップ（イングランド2部）のブリストル・シティを率いるロイ・ホジソン暫定監督が、78歳にして監督として成功できることを証明したと語った。5月1日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。これまでインテルやフルアム、リヴァプール、イングランド代表などで指揮官を歴任してきたホジソン暫定監督は、2024年2月にクリスタル・パレスの指揮官を退任して以降、現場から離れていたが、ゲルハルト・ストルバー前監