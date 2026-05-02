DEJIMA博のメイン会場「長崎水辺の森公園」には、自治体や企業のPRブースが設けられています。 新上五島町やカルビーのブースでは、九州限定で販売されている「五島灘の塩味あごだし風味」のポテトチップスをPR。 商品には、五島灘の塩と新上五島町有川町漁業協同組合で漁獲された「アゴ」が使用されています。 2日(土)と3日(日)の2日間、商品の購入やLINEの友だち登録で、“ポテトチップス1袋