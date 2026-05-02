お笑いタレントのおばたのお兄さんさんは5月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。100周年にしてギネス記録認定の“エッサッサ”姿を披露しました。【写真】おばたのお兄さん「学生に負けない体格と体型！」「体引き締まっててびっくりしました」おばたのお兄さんは「日本体育大学エッサッサ100周年にしてギネス記録認定！ 燦たる母校！ 日体大最高！！！！」とつづり、4枚の写真を投稿。上半身裸に白い短パン、頭に白いハチマキを巻